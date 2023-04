Depremzedeler 'Büyük Halk İftarı’nda buluştu

ANKA'da yer alan haberde, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün iftar programında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Bu akşamki iftarımız biraz özellik arz ediyor. Bu bizim Büyükçekmece’mizin aile iftarıdır. Her sene Ramazan ayının sonuna doğru bu aile iftarını yapıyoruz. Bu akşam içimizde en az 3-4 bin civarında depremzedemiz var. Bu Ramazan Bayramı’nda çok fazla gülemeyeceğiz ama hayat devam ediyor. Biz de onların hayatlarını kolaylaştırmak onlarla kaynaşmak için çeşitli fırsatlar yakalıyoruz. Bu akşam 11 vilayetten gelen depremzedelerimiz ilk defa bizimle böyle kalabalık bir sofraya oturuyor. Bu benim için çok anlamlı, onun için ben şahsen mutluyum. Çünkü onların bu zor anlarında onlara bir şey yapabiliyorsak bundan mutluluk duyarız. 2023 çok zor bir yıl deprem, Covid bitiyor, sel ve fırtınalar. Ama 2023 aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en önemli seçimini yaşayacak. Umuyor ve bekliyoruz ki 2023 seçimleri bu ülkenin tekrar rayına oturmasını sağlayacak. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Cumhuriyetimizin bizden beklediklerini yapabileceğimiz bir hak hukuk ve adaletin tesir ettiği bir dönem yakalayacağımıza inancım tam. Bu duygu ve düşüncelerimle Ramazan Bayramı’nın önce hepimize, ülkemize, insanlığa, huzur, mutluluk ve adalet getirmesini diliyorum.”

CHP 28. Dönem Milletvekili adayı Zeynel Emre de Ramazan ayı kardeşlik, barış ve hoşgörü ayı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Biz Ramazan ayında küskünlükleri dargınlıkları bir kenara bırakır birleşir, uzlaşırız. Esasında ülke olarak ihtiyacımız olan şey bu birlikteliği her alanda sağlayabilmektir. Sayın Belediye Başkanı'mız Hasan Akgün yıllardan beri sanki ilk günkü aşkla, yeni göreve gelmişçesine büyük bir özveri ve istekle her detayı düşünerek mükemmel organizasyonlar yapmaya devam ediyor. Bugünkü bu güzel atmosferi bize sağladığı için hem hayırseverlerimize hem Hasan Akgün’e ve tüm belediye personeline canı gönülden teşekkür ediyorum. Şu sözü hatırlatarak devam etmek istiyorum. Hani diyorlardı ya ‘Yerel seçimde CHP kazanırsa Kudüs düşer, ezanlar susar, bayraklar iner’ görüyoruz ki bunların tam aksine Türkiye’nin her kesimine elini uzatan yönettiği her yerde İstanbul’da, Ankara’da, Mersin’de, Adana’da, İzmir’de elinin değdiği her yerde ayrım yapmadan bütün halkı kucaklayan, hizmet götüren bir CHP var. Bizim amacımız 14 Mayıs’ta bu birlikteliği Türkiye’de egemen kılmak.”