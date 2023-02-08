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Galatasaray'dan depremzedeler için saygı duruşu

Galatasaray, depremzedeler için yapılan antrenman öncesinde saygı duruşunda bulundu.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 20:11
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Depremzedeler için Galatasaray saygı duruşu yaptı

Galatasaray'dan depremzedeler için saygı duruşu
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Galatasaray Kulübü, 8 Şubat Çarşamba günü yapılan antrenman öncesinde depremde hayatını kaybeden için saygı duruşunda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Teknik ekibimiz, futbolcularımız ve kulüp personelimiz bugünkü antrenman öncesinde, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulundular. Bu vesileyle tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileriz."

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