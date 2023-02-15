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Depremzedeler için soba üretiyorlar

Erzurum, Erzincan ve Kars'ta, deprem felaketinden etkilenenler için meslek liseleri ile vatandaşların soba desteği devam ediyor.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 13:25
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Depremzedeler için soba üretim mesaisi sürüyor

Depremzedeler için soba üretiyorlar
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle Aşkale Endüstri ve Meslek Lisesi Metal Atölyesi'nde, demir-metal ve kaynak ustaları tarafından depremzedeler için soba imalatı yapılıyor.

İmalatı tamamlanan sobalar, odunlarla birlikte deprem bölgesine sevk ediliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, hem çadır içi hem de varil şeklinde soba üretimi yaptıklarını söyledi.

Kurumların işbirliği, ustaların da desteğiyle hummalı bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Gazioğlu, afet bölgesindeki vatandaşların üşümemesi için gayret gösterdiklerini bildirdi.

ERZİNCAN

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, depremzedelerin ısınma ihtiyaçlarına destek olabilmek için öğretmen ve öğrencilerin soba imalatı aralıksız sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, meslek liselerinin salgında olduğu gibi bu afette de elinden geleni yaptığını söyledi.

Gün, 60 öğretmenin öğrencilerle günlük 30 çadır tipi küçük soba imal ettiğini, bugüne kadar 100 sobanın depremzedelere gönderildiğini belirtti.

KARS

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de üretimi yapılan 4 bin 600 sobanın 1600'ü deprem bölgesine gönderildi.

İşlemlerinin tamamlanmasıyla diğer sobalar da tırlarla bölgeye sevk edilecek.

ARDAHAN

Ardahan'da ise İnönü Mahallesi'nde Kazım Karabekir Spor Salonu'ndaki AFAD koordinasyon merkezinde toplanan yardımlar, tırlarla bölgeye gönderiliyor.

Koordinasyon merkezine gelerek ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Hüseyin Öner, Ardahanlıların ilk günkü gibi duyarlılığını sürdürdüğünü belirtti.

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