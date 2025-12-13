6 Şubat 2023 depreminin ardından Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Topraktepe köyünde yapılan deprem konutlarında yaşamını sürdüren vatandaşlar, başta kanalizasyon olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya olduklarını dile getirdi. Depremzedeler, altyapı eksiklikleri nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini belirtti.

"Buraya atıldık ne ilgilenen var ne bakan var. Foseptik çukurumuz doldu" sözlerini sarf eden Gazi Çalış isimli vatandaş, küçük bir çukura tüm giderlerin bağlandığını belirterek, büyük rezillik ve sıkıntı çektiklerini dile getirdi. 'Kokudan duramıyoruz' diyen Çalış, "Biz bu rezillikle, bu sıkıntı ile başbaşayız. Buradan TOKİ'ler iki kilometre bağlanması bu kadar zor değil. 2025 yılındayız, 2000'li yıllarda, 1998 yıllarda değiliz. Devletimizin bir çözüm üretmesini bekliyorum. Buradaki birçok evde de sıkıntımız var. Giderler tıkalı, yapıldı iş bitti. İki yıl garanti veriliyordu şu an dışarıdaki lambalar yanmıyor. İçerideki tezgah sızdırıyor dolapları şişmiş yani rezil bir durumdayız" dedi.

'BUNA BİR ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ'

Hasan Özdil, isimli vatandaş ise, 'Lağımın TOKİ'ye bağlanmasını istiyoruz. Burada kokudan durulmuyor. Vatandaş ne yapacağını da şaşırmış durumda. Penceremizi kapımızı açamıyoruz ki, lağım kokusu. Yemek de yiyemiyoruz kokuyu duyduktan sonra yemek canı ister mi insanın. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Bütün evler koku altında' ifadesini kullandı.

'KOKUDAN NE YEMEK YİYORUZ NE DE SU İÇİYORUZ'

Ali Üstünel ise "Böyle bizi buraya bıraktılar. Elektriği dört katı ödüyoruz. Bu görmüş olduğunuz lağımı da getirdiler bir çukur yaptılar içi iki araba almaz o da dışına taştı. Kokudan ne yemek yiyoruz ne de su içiyoruz. Biz şaşırdık biz ne yapacağız" diye konuştu.

'HİÇBİR BİZ YETKİLİĞİ BULAMIYORUZ, ULAŞAMIYORUZ YORULDUK ARTIK'

Meryem Kekilli ise şunları söyledi:

"Hiçbir muhatap bulamıyoruz. Yetkililere bildirdik 'artık bu evin günü geçti bir senesi doldu, bizlik bir şey yok' diyorlar. 'CİMER'e yazın' diyorlar ne yapacağımızı şaşırdık. Ben bu ekonomi şu durumdayken her gün dışarıdan yemek zorunda değilim. Kahvaltıya bile ben dışarı gidiyorum. Çaresiziz evde doğru düzgün kalamıyorum. Bulaşık makinem giderden dolayı çalışmıyor. Dışarıdakiler diyor ki 'devlet ne güzel ev verdi köy evi verdi'. Tamam Allah razı olsun bir şey demiyoruz ama hani gelip bir görseler her yerinde sıkıntı var. Camdan mesela birkaç tanesinde yağmur yağdığı zaman su alıyor. Kanalizasyon, zaten kokusundan duramıyoruz. Bir iki kere çağırdık kendi imkanlarımızla para topladık çektirdik ama yine aynı. Gelip ilgilenen hiçbir sorumlu yok. Hiçbir biz yetkiliği bulamıyoruz, ulaşamıyoruz yorulduk artık. Gelip lütfen ilgilensinler başka da bir şey demiyorum diyeceklerim bu kadar" diye konuştu.