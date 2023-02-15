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'Depremzedeler üşümesin' dediler odun seferberliği başlattılar

Kastamonu'nun Araç ilçesinde köylüler, kar yağışına rağmen deprem bölgelerine yakacak odun gönderebilmek için çaba sarf ediyor.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 17:00
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'Depremzedeler üşümesin' dediler odun seferberliği başlattılar

'Depremzedeler üşümesin' dediler odun seferberliği başlattılar
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AA'da yer alan haberde, Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye vatandaşların yardımları sürüyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki İğdir köyünde kar yağışına rağmen imece usulü odunları kırıp istiflen köylüler, deprem bölgelerindeki vatandaşlara göndermek için hazırlıyor.

Köylülerin getirdiği odunlar, imam, esnaf ve çok sayıda gönüllü ile kesilip çuvallara konularak kaymakamlığın koordinesinde afet bölgesine gönderiliyor.



Gönüllülerden Mehmet Emin Okuyucu, kara rağmen yılmadan "depremzedeler üşümesin" diye birliktelik içinde çalıştıklarını söyledi.

Okuyucu, özel bir firma ve köydeki Samatlar Orman İşletme Müdürlüğünün de bölgeye odun kampanyası başlatıp çalışma yürüttüğünü anlatarak, "Yardım konusunda insanımız elinden geldiğince her işin ucundan tutmaya çalışıyor. Şu kış gününde bölgede odun ihtiyacı olduğunu bildiğimizden elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz." dedi.

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