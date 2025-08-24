Depremzedelerden konteynerleri boşaltmaları istendi

Adıyaman'da kalıcı konutların tamamen yaşanabilir halde olmadığını vurgulayan depremzedeler, konteyner kentlerin boşaltılması kararını KS Cendere Konteyner Kent'te bir araya gelerek protesto etti.

Depremzedeler, kalıcı konutlar tam olarak hazır edilmeden konteynerlerin boşaltılmaması gerektiğini belirterek, kiraya çıkacak imkânlarının olmadığını ifade etti.

Öte yandan Adıyaman Valisi Osman Varol ise konteyner kentlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Özellikle 30 Eylül itibarıyla konut teslim sürecini tamamlayacağız. Sayın Bakanımız da aynı tarihi doğruladığı için ben de bunu rahatlıkla ifade edebiliyorum.

Örenli'deki konutların tamamını teslim ettiğimizi söyleyebilirim, ancak doluluk oranı hala yüzde 75 civarında. Vatandaşlarımızın bir kısmı henüz karar veremiyor veya taşınma takvimlerini bekliyor. İndere'ye baktığımızda, 12 bin 698 konut kuraya girdi. Gelin anahtarınızı teslim alın diye bildirim yaptığımız 7 bin 341 konut var. Bu konutlardan anahtar teslimi yapılan sayısı ise yaklaşık 5 bin 889. Bu konutlarda oturan kişi sayısı ise bin 495.

En kötü ev bile, en iyi konteynerden kat kat daha iyidir.

Orta hasarlılar da dâhil olmak üzere, kaybettiğimiz bağımsız bölüm sayısı 63 bin 844. Biz ise şu an kesinleşmiş 64 bin 55 bağımsız bölüm inşa ediyoruz.”