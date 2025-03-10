Depremzedelere bir yıkım daha!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Depremzedelere bir yıkım daha!

Gaziantep'te konteyner kentte yangın çıktı. Çıkan yangında 5 konteyner yandı. Buralarda kalan depremzede aileler, başka konteynerlere yerleştirilmek zorunda kaldı.

Gaziantep İslahiye ilçesi Yenimahalle'deki konteyner kentte dün konteynerlerden birinde yangın çıktı. Alevleri gören depremzedeler dışarı çıkarak, yardım istedi.

Çevredekilerin yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın bitişikteki 4 konteynere daha sıçradı.

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İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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Yangında eşyaları ve konteynerleri kullanılamaz hale gelen aileler, İslahiye Kaymakamlığı tarafından başka konteynerlere yerleştirildi.

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Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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Depremzedelere bir yıkım daha!

Depremzedelere bir yıkım daha!

Depremzedelere bir yıkım daha!

Depremzedelere bir yıkım daha!

Depremzedelere bir yıkım daha!

Depremzedelere bir yıkım daha!

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