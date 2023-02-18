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Yasemin Allen isyanını 'Canım yanıyor' sözleriyle dile getirdi

Şimdilerde Dokuz Oğuz dizisinde izlediğimiz Yasemin Kay Allen, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda depremzedeler için destek çağrısında bulunuyor. Allen son açıklamasında, “Canım yanıyor" sözleriyle sitem etti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 01:26
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Depremzedelere destek için paylaşımlar yapan Yasemin Allen isyan etti

Yasemin Allen isyanını 'Canım yanıyor' sözleriyle dile getirdi
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm Türkiye harekete geçti. Deprem bölgesindeki vatandaşlara ünlü isimler de destek gösterdi.

Bu isimler arasında yer alan oyuncu Yasemin Kay Allen sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada açtı ağzını yumdu gözünü.

Yasemin Kay Allen paylaşımında;

"Yas tutma konusunda 'gatekeeping' yapmayı bırakabilir miyiz lütfen? Başkalarının hayatlarını yaşayış biçimleri sizi irite ediyorsa sosyal medya kullanıp başkalarının hayatlarını izlemeyin bütün gün, ne dersiniz? Herkes ülkenin içinde bulunduğu, yurttaşlarının içinde bulunduğu bu trajediden dağılmış vaziyette zaten." dedi.

Allen açıklamasına şu cümlelerle devam etti: "En ufak şeyde bunu yapmasan mı yalnız bence bu doğru değil, bence bence bence... Klavye kahramanları turbo modda. Herkes bir anda sosyoloji/psikoloji uzmanı oldu ve ahkam keserek egosunu tatmin ediyor.

Sorumlulardan sorulamayan hesabın ve toplumun içinde kalan hıncın tanınan insanları linç etme isteği olarak dönmesi de ayrı dert... Canım yanıyor. Herkes birbirini rahat bıraksın"

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