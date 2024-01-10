Depremzedelere ilk okuma tarihi 6 şubat olan elektrik faturası gönderdiler. Bütün evler yıkıldıktan sonra sayaçları nasıl okudunuz

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı yaşayan şehirlerinden olan Hatay’ın Hassa ilçesinde elektrik dağıtımı yapan şirket tarafından, depremzedelere ilk okuma tarihi 6 Şubat 2023 olan, 331 günlük tüketime ilişkin elektrik faturaları göndermeye başlandı.

Konuyu Halk TV’den Olcay Aydilek gündeme getirdi.

Aydilek’in köşe yazısında yer verdiği olaya, binlerce liralık faturalar, yaşam mücadelesi veren depremzedeleri tepkisine neden oldu.

"ŞİRKET DEPREMİN OLDUĞU GÜN SAYAÇ OKUMUŞ"

A.P. adlı bir vatandaş, faturanın ilk okuma tarihinin 6 Şubat 2023 olarak gösterildiğini vurgulayarak, "Nasıl bu kadar yüksek fatura gelebildiğini merak ederken bir de baktım ki ilk okuma tarihi olarak 6 Şubat 2023 görülüyor” dedi.

Depremin olduğu gün, millet can derdindeyken elektrik sayacının nasıl okunduğunu anlamadığını söyleyen vatandaş, devletin bile 2 gün sonra ulaşabildiği bölgede elektrik şirketi depremin olduğu gün sayaç okuması gerçekleştirdiğini belirtirken, “Şirket bizden buna inanmamızı bekliyor” dedi.

"10 GÜN İÇİNDE ÖDENMESİ İSTENİYOR"

A.P. adlı depremzede, bölgede birçok kişiye de benzer şekilde yüktü tutarlarda elektrik faturalarının gönderildiğini belirterek, Depremzedelerden, elektrik faturalarını 10 gün içinde ödemeleri istendiğini söyledi.

“Bu kadar yüksek fatura nasıl ödenir?” diye soran A.P., Faturaları ödemedikleri takdirde, elektriklerinin kesileceğini açıkladı. Depremzede, “Herkes can derdindeyken enerji şirketinin nasıl böyle vurdumduymaz olabileceğine inanamıyorum” dedi.

VADE FARKSIZ 8 TAKSİT

Dağıtım şirketine konu hakkında şikayette bulunan A.P.'nin başvuru üzerine şirketten gönderilen kısa mesajda deprem sebebiyle OHAL süresince ertelenen faturalandırma işlemlerinin başladığı bildirildi. 6 Şubat tarihinden sonraki elektrik tüketiminin faturalandırıldığı, faturaya konu tutarın da vade farksız 8 taksit yapıldığı açıklandı.