8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor Tesisleri'ni depremzedelere açıyor

Trabzonspor Tesisleri'ni depremzedelere açıyor

Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 yıkıcı deprem nedeniyle barınma ihtiyacı olan çocukları Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesislerinde ağırlayacak.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 10:59
Takip Et

Depremzedelere Trabzonspor'dan tesis yardımı

Trabzonspor Tesisleri'ni depremzedelere açıyor
+
Aa
-

Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 depremde evleri yıkılan, aileleri zarar gören veya barınma ihtiyacı olan çocuklara kapılarını açtı. Depremzedelere yardım etmek üzere Trabzon Valiliği ve AFAD koordinasyonu ile hareket eden bordo mavili kulüp, Futbol akademisi tesislerini depremzede çocukları konuk edecek şekilde düzenledi.
Trabzonspordan yapılan açıklamada, Trabzon Valiliği ve AFAD koordinasyonu ile Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesislerimizi, Deprem felaketinde aileleri zarar gören ve barınma ihtiyacı duyan 8-17 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarımızı ağırlamak için hazır hale getirdik. Ülkemizde büyük hüzne neden olan deprem felaketinde zarar gören çocuklarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için Özkan Sümer Futbol Akademisinde 8-17 yaş aralığında 30 erkek çocuğumuzu, Kadir Özcan Tesislerinde ise 10 kız çocuğumuzu konuk edeceğiz. Bu vesileyle hepimizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allahtan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz ifadelerine yer verildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
1
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
2
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
3
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
4
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
5
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
6
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
7
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Serap: Ben çok ağırım ama
﻿Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Serap: Ben çok ağırım ama
﻿Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Serap: Ben çok ağırım ama
﻿Kars’ta 73 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Kars’ta 73 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Kars’ta 73 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,75 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,75 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,75 dolar
﻿İşte stresle savaşan o besinler!
﻿İşte stresle savaşan o besinler!
﻿İşte stresle savaşan o besinler!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.