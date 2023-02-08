Pelin Karahan'dan depremzedeler için çağrı. Bırakın yardım edelim setler beklesin

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ilimizi birden etkileyen depremin ardından milyonlarca insan depremzedelere yardımcı olmak için seferber oldu.

Gerek maddi gerekse manevi anlamda depremzedelerin yardımlarına koşmaya çalışan insanlar arasında tabi ki ünlü isimler de var.

Pelin Karahan da sosyal medya hesabından önemli bir duyuruda bulundu.

Ülke olarak böylesine kötü bir dönemden geçerken dizi ve film setlerinde kullanılan karavan ve jeneratör gibi ekipmanların deprem bölgelerine gönderilmesi gerektiğini söyleyen oyuncu, kadrosunda bulunduğu Şebeke dizisinin tam da böyle bir adım attığını Instagram hesabından açıkladı.

Pelin Karahan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Öncelikle tüm milletimize geçmiş olsun, kayıplarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. El ele verip bugünleri de atlatacağız…

Arama kurtarma çalışmaları, ihtiyaç ve destek girişimleri, kayıplar, her türlü bilgi ve destek mesajlarınızı bana iletebilirseniz!

Dünden beri storyden her şeyi paylaşıyorum oradan yayılması daha etkili oluyor! Tek ricam güvenirliliği olan ve emin olduğunuz bilgileri paylaşmanız! Kimseyi yanlış yönlendirmeyelim!

Biz Şebeke dizisi ekibi olarak çekimlerimize ara verdik. Jeneratör ve karavanlarımızın afet bölgesindeki ihtiyaçlara yönelik kullanılması ve yardım malzemesi götürülmesi için ekip arkadaşlarımız yola çıkıyorlar!

Lütfen diğer devam eden dizi, film ekipleri ve yapımcılar ve tabi ki kanallar! Şu an bizlerin bu çekimleri yapmasından daha çok zor durumda olan insanların bu karavan ve jeneratörlere ihtiyaçları var.

Bu sektördeki çalışan her insanın bir ailesi, yakını, eşi dostu var afet bölgesinde. İnsanlar yardım etmek yakınlarına ulaşmak istiyorlar. Bırakın yardım edelim gün birlik olma günü setler beklesin!