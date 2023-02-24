24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Depremzedelere yerinde sağlık hizmeti

Antalya Gazipaşa'da depremzedelere yerinde sağlık hizmeti verildiği bildirildi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 09:21
Takip Et

Depremzedelere yerinde sağlık hizmeti

Depremzedelere yerinde sağlık hizmeti
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Deprem bölgesinden Antalya'nın Gazipaşa ilçesine Gazipaşa’ya gelen depremzedelere kaldıkları otel ve yurtta yerinde sağlık hizmeti veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde etkili 2 büyük depremin ardından Gazipşa'daki Uygulama Oteli ile Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan depremzedelere yerinde sağlık hizmeti veriliyor.

9 Şubat tarihinden itibaren bin 153 depremzedenin sahada sağlık kontrolünü yapan hekimler, bazı vatandaşları da muayene ederek ilaçlarını reçete etti.

Bölgede kalan depremzedelere yönelik yapılan yerinde sağlık hizmetlerinin 11.00 -12.00 ve 16.00 - 17.00 saatleri arasında devam edeceği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
1
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
2
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
3
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
4
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
5
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿İslam Memiş yeni tüyosunu açıkladı. Fena yükselecek
6
﻿İslam Memiş yeni tüyosunu açıkladı. Fena yükselecek
﻿İslam Memiş yeni tüyosunu açıkladı. Fena yükselecek
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
7
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Aslandişi bitkisi sarılığa iyi geliyor
﻿Aslandişi bitkisi sarılığa iyi geliyor
﻿Aslandişi bitkisi sarılığa iyi geliyor
﻿Aslandişi bitkisi böbrek taşlarını düşürüyor
﻿Aslandişi bitkisi böbrek taşlarını düşürüyor
﻿Aslandişi bitkisi böbrek taşlarını düşürüyor
﻿Aslandişi bitkisi anne sütünü artırmaya yarıyor
﻿Aslandişi bitkisi anne sütünü artırmaya yarıyor
﻿Aslandişi bitkisi anne sütünü artırmaya yarıyor
﻿Aslandişi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
﻿Aslandişi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
﻿Aslandişi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.