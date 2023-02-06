7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Enkaz altında kalan vatandaşı arayıp dalga geçmişti. Gözaltına alındı

Enkaz altında kalan vatandaşı arayıp dalga geçmişti. Gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçen ve ses kaydını yayınlayan Selman Altunbaş isimli şahıs gözaltına alındı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 23:53
Takip Et

Depremzedeleri telefonla arayıp dalga geçen Selman Altunbaş gözaltına alındı

Enkaz altında kalan vatandaşı arayıp dalga geçmişti. Gözaltına alındı
+
Aa
-

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ve akabinde 7.6 büyüklüğündeki deprem birçok kentte büyük yıkıma neden oldu.

10 ilde etkisini gösteren depremler sonucunda 2316 kişi hayatını kaybederken 13 bin 293 kişi ise yaralandı. 6 bin 217 binanın ise yıkıldığı öğrenildi.

ENKAZ ALTINDAKİLERLE DALGA GEÇTİLER

Enkaz altında kalan binlerce kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken, bir Discord grubundaki bazı kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'seni kurtarmaya geliyoruz' diyerek dalga geçtiği ve kendi aralarında eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.

Kendilerini AFAD kurtarma ekibinden biri olarak tanıtan ve yardım bekleyenlerin bağırmalarını isteyen şahısların o sırada gülmeleri de dikkat çekti.osyal medyada depremzedeyle dalga geçtiği ses kaydı yayılan kişinin sosyal medya fenomeni Selman Altunbaş olduğu belirtiliyor.

GÖZALTINA ALINDI

Altunbaş'ın polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındığı belirtiliyor. Şahsın 17 yaşında ve Tekirdağ Çorlu doğumlu olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

selo sanane
7.02.2023 00:49
göçük altındaki bir insanla bu şekilde dalga geçmek? yahu bu yapılanı tanımlayacak bir argo küfür vb daha keşfedilmedi. insanlığına tüküreyim senin.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
1
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
2
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
3
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
4
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Deprem profesörü Şener Üşümezsoy 7 büyüklüğünde olacak 2. Depremin yerini açıkladı
5
﻿Deprem profesörü Şener Üşümezsoy 7 büyüklüğünde olacak 2. Depremin yerini açıkladı
﻿Deprem profesörü Şener Üşümezsoy 7 büyüklüğünde olacak 2. Depremin yerini açıkladı
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
6
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
﻿AFAD'a göre şu ana kadar depremde 76 can kaybı var
7
﻿AFAD'a göre şu ana kadar depremde 76 can kaybı var
﻿AFAD'a göre şu ana kadar depremde 76 can kaybı var
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan ve Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan ve Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan ve Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Amasyalı madenciler deprem bölgesine gidiyor
﻿Amasyalı madenciler deprem bölgesine gidiyor
﻿Amasyalı madenciler deprem bölgesine gidiyor
﻿Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı
﻿Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı
﻿Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı
﻿Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesaplar hakkında işlem başlatıldı
﻿Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesaplar hakkında işlem başlatıldı
﻿Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesaplar hakkında işlem başlatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.