Depremzedelerin buruk bayramı

Kaynak: DHA
Depremzedelerin buruk bayramı

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere akın etti.

Malatya'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yağışlı havaya rağmen Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti. Vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında dualar edip gözyaşı döktü.

Malatyada depremzedelerin buruk bayramı

Malatyalı depremzedeler, kılınan bayram namazının ardından depremde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Yağışlı havaya aldırış etmeden Şehir Mezarlığında oluşturulan Deprem Şehitliği'nde kaybettikleri yakınlarının mezarlarına gelenler, dualar edip gözyaşı döktü. Bazı depremzedeler ise kaybettikleri yakınlarının mezar taşlarının üzerine şeker bıraktı.

Malatyada depremzedelerin buruk bayramı

Depremde 2 torununu ve gelinini kaybeden Hamza Gönültaş, "Onlar benim yavrularım. Bayram günü onları burada yalnız bırakamazdım. Her bayram bizim için buruk geçiyor, acımız ilk günkü gibi taze" diye konuştu.

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