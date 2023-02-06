﻿Depremzedelerin ihtiyaç listesi yayımlandı

Depremde şimdilik Kahramanmaraş’ta 70, Malatya’da 47, Adıyaman’da 13, Diyarbakır’da 14, Şanlıurfa’da 18, Osmaniye’de 20, Adana’da 10, Kilis’te 8 ve Hatay’da 4 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 323 kişi de yaralandı.

Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyularn malzemelerin listesi yayımlandı. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılacak malzemeler arasında Battaniye, mont, yağmurluk, şemsiye, mat, el feneri, powerbank, elbise, pet, çocuk bezi, ıslak havlu, çorap, ayakkıbı gibi malzemelere ihtiyaç duyulduğu açıklandı.

Valiliklerin yardım yapılacak yerleri açıkladığı belirtildi.