Depremzedelerin kaldığı çadırkentte yangın. 50 çadır küle döndü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırkentte çıkan yangında 50 çadır yandı. Can kaybının yaşanmadığı yangında büyük hasar meydana geldi.

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Depremzedelerin kaldığı çadırkentte yangın. 50 çadır küle döndü 1

Kırıkhan'ın Bahçelievler Mahallesi'nde AFAD'a ait 87 çadırın bulunduğu çadırkentte öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir çadırda çıkıp rüzgarın etkisiyle kısa sürede diğerlerine sıçrayan yangına Hatay Büyükşehir ile bölgede görev yapan diğer belediyelere ait ekipler müdahale etti.

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Depremzedelerin kaldığı çadırkentte yangın. 50 çadır küle döndü 2

Bir çadırda çıkıp rüzgarın etkisiyle kısa sürede diğerlerine sıçrayan yangına Hatay Büyükşehir ile bölgede görev yapan diğer belediyelere ait ekipler müdahale etti.

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Depremzedelerin kaldığı çadırkentte yangın. 50 çadır küle döndü 3

Çadırlarda kalanlar dışarı çıkarak güvenli bölgeye geçti. Çadırdan çadıra geçen yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. 87 çadırın 50'si tamamen yanarken vatandaşlara ait eşyalar da kül oldu.

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Depremzedelerin kaldığı çadırkentte yangın. 50 çadır küle döndü 4

Çadırlarda kalanlar dışarı çıkarak güvenli bölgeye geçti. Çadırdan çadıra geçen yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. 87 çadırın 50'si tamamen yanarken vatandaşlara ait eşyalar da kül oldu.

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Depremzedelerin kaldığı çadırkentte yangın. 50 çadır küle döndü 5
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Depremzedelerin kaldığı çadırkentte yangın. 50 çadır küle döndü 6
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Depremzedelerin kaldığı çadırkentte yangın. 50 çadır küle döndü 7
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