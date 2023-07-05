Depremzedelerin kaldığı çadırkentte yangın. 50 çadır küle döndü

Kırıkhan'ın Bahçelievler Mahallesi'nde AFAD'a ait 87 çadırın bulunduğu çadırkentte öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir çadırda çıkıp rüzgarın etkisiyle kısa sürede diğerlerine sıçrayan yangına Hatay Büyükşehir ile bölgede görev yapan diğer belediyelere ait ekipler müdahale etti.