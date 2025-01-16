Depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın paniği

Kaynak: DHA

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, depremzedenin yaşadığı konteynerde çıkan yangın ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, depremzedenin yaşadığı konteynerde bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kırışkal Mahallesi'ndeki depremzede Kavak ailesine ait konteynerde meydana geldi. Kimsenin bulunmadığı sırada konteynerde yangın çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından konteyner kullanılmaz hale geldi. Kavak ailesi yakınlarının yanına yerleşirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son Haberler
Yabancı VAR hakemi tüm maçlarda görev alacak mı? TFF’den resmi açıklama geldi
Yabancı VAR hakemi tüm maçlarda görev alacak mı? TFF’den resmi açıklama geldi
Basel, Philip Otele'yi kadrosuna kattı
Basel, Philip Otele'yi kadrosuna kattı
Jeff Bezos’un New Glenn roketi, uzaya fırlatıldı. Elon Musk'tan tebrik geldi
Bezos roketi fırlattı, Musk'tan tebrik geldi
Malatya’da husumetlisini kaçırıp alıkoydular! 3 kişi yakalandı
Malatya’da husumetlisini kaçırıp alıkoydular! 3 kişi yakalandı
ABD'de enflasyon, Avrupa'da resesyon tehlikesi
ABD'de enflasyon, Avrupa'da resesyon tehlikesi