21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremzedelerin konakladığı yurtlarda hijyen çalışmaları

Depremzedelerin konakladığı yurtlarda hijyen çalışmaları

Elazığ'da bulunan yurtlarda kalan depremzedelerin sağlığı için hijyen çalışmaları gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 15:55
Takip Et

Depremzedelerin konakladığı yurtlarda hijyen çalışmaları

Depremzedelerin konakladığı yurtlarda hijyen çalışmaları
+
Aa
-

Elazığ Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdunda kalan bin 700’ü aşkın depremzede, bulundukları ve vakit geçirdiği her alan da özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek adına yurtlarda hijyen ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Yemekhane, lavabo, genç ofisi, mescit, eğitim odaları, çocuk kreşi ve yurt içerisinde bulunan kuaför olmak üzere tüm yaşam alanları dezenfekte ediliyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Ülkece zor günlerden geçiyoruz fakat bu zor günlerin üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde yediden yetmişe herkesin elini taşın altına koymasıyla beraber gelmeye çalışıyoruz. Bizde Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve birçok çevre illerden gelen depremzedelerimize Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdumuzun kapılarını açarak sıcak bir ortam, sıcak yemek ve yine depremin en çok etkilediği çocuklarımızın psikolojileri açısından psiko-sosyal yardımlarla iyileştirerek destek olmaya ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Tabi depremzedelerimizin hijyenini de ayrı bir şekilde düşünüyoruz ve gerek ortak alanlar gerekse odalarında bulunan lavaboları dezenfekte ederek salgın hastalık ve bulaş riski yüksek olan alanlarda önlemler alıyor ve ilaçlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
2
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
3
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
4
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
5
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
6
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Şerafettin Tilki'den kaçmadı. Ali Koç diğer başkanları kıskandıracak kararını açıkladı, Jesus 'İşte benim başkanım bu' dedi
7
﻿Şerafettin Tilki'den kaçmadı. Ali Koç diğer başkanları kıskandıracak kararını açıkladı, Jesus 'İşte benim başkanım bu' dedi
﻿Şerafettin Tilki'den kaçmadı. Ali Koç diğer başkanları kıskandıracak kararını açıkladı, Jesus 'İşte benim başkanım bu' dedi
﻿Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'dan bir generalin evine saldırı
﻿Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'dan bir generalin evine saldırı
﻿Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'dan bir generalin evine saldırı
﻿Hazırlık maçında Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu
﻿Hazırlık maçında Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu
﻿Hazırlık maçında Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu
﻿Zaniolo'nun annesi yıldız oyuncunun Milan'la anlaştığını açıkladı
﻿Zaniolo'nun annesi yıldız oyuncunun Milan'la anlaştığını açıkladı
﻿Zaniolo'nun annesi yıldız oyuncunun Milan'la anlaştığını açıkladı
﻿Valilik duyurdu: Eşya tahliyesi kararı
﻿Valilik duyurdu: Eşya tahliyesi kararı
﻿Valilik duyurdu: Eşya tahliyesi kararı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.