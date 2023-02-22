Eser Yenenler depremzedelerle ateş başında sohbet etti. ''Birlikte iyileşeceğiz''

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi yasa boğdu.

Depremler, birçok ilde etkili bir şekilde hissedildi. Türkiye'ye dünyadan destek yağarken, ünlü isimler de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri olan Eser - Berfu Yenenler çifti, soluğu afet bölgesinde aldı.

Eser Yenenler, çadırda kalan depremzedelere yardımda bulundu ve onlarda birlikte vakit geçirdi.

"BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ"

Depremzedelerle birlikte ateş başında sohbet eden Eser Yenenler, "Birlikte iyileşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca enkazdan kurtarılan çocuklarla birlikte oyun oynayan Eser Yenenler, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.