6 Şubat depremlerinde çok büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay’da bir yandan binlerce toplu konut inşa çalışması sürerken, diğer taraftan ise depremden sonra ilan edilen rezerv alan, yerinde dönüşüm, orta hasarlı evlerin durumuna dair sistemsel arızalar şikayetlerine TOKİ kurasına dair çıkan sorunlar da eklendi.

6 Şubat depremlerinden sonra konteynerde kalan Gülsüm Şengel, TOKİ kurasına katıldı. Şengel’e bir sene önce Defne ilçesi Toygarlı mahallesinde TOKİ'den konut çıktı. Gülsüm Şengel’e bir sene sonra "hak sahipliğiniz yok" denilerek,15 gün içinde evi boşaltması istendi. Verilen süreye göre cuma günü evi boşaltması gerektiğini belirten Şengel, evi boşaltmadığı takdirde kolluk kuvvetleriyle çıkarılacağının söylendiğini kaydetti.

ANKA Haber Ajansı’na yaşadıklarını anlatan Şengel, yetkililere "Buradan çıkarsam gidecek yerim yok, sorunuma çözüm bulunsun istiyorum" dedi. Sengel, şöyle konuştu:

"Konteyner kent için başvuru yaptım, çıktı. Konteyner kent çıktıktan sonra çok sevindik. Süreç ilerledikten sonra da TOKİ’ye başvuru yaptım ve TOKİ kuraları çekildi. Çünkü evimiz orta hasarlıydı. Sonra arkadaşlar 'Gülsüm kurada ismin çıktı' dediğinde inanamadım. Bir hafta boyunca sevinçten gözyaşlarına boğuldum. Ondan sonra anahtar teslimi oldu, geldim evime baktım. Sevincimden, çocuklarımla yerimizde duramıyorduk. Çünkü çok heyecanlıydık. Artık bizim de istediğimiz gibi bir evimiz, bir yerimiz olacaktı. Anahtar teslim aldıktan sonra gittik elektriğimizi, suyumuzu, doğal gazımızı, her şeyimizi açtırdık."

"EVİ YAPTIRMAK İÇİN GECE TEMİZLİK İŞİNE GİTTİM"

"Hayallerimizi gerçekleştirmek için bir miktar paraya ihtiyacımız vardı. Kredi kartından çekerek borçla yaptım. Ondan sonra kredi kartını ödeyebilmek için gündüz asgari ücretle bir yerde çalışıyorum gece de temizlik işine gittim. Bu eve nereden baksan 400-500 milyara yakın bir masraf yaptım. Çocuklarımın rızkından kıstım. İnşallah Cumhurbaşkanımız sesimizi duyar. Son çarem bu. Sayın Cumhurbaşkanım size sesleniyorum. Bize bu kadar emek verdiniz, bu kadar kısa sürede evlerimizi yaptınız. Taşındık, çok mutlu olduk. Lütfen evimi, yerimi elimden almasınlar. Yapacak bir şeyim yok. Borç içindeyim. Kiraları soruyorum 15 milyar. Ben 22 milyar asgari ücret alıyorum. Gidecek yerim yok. Eşyalarımı birazını topladım ama gidecek bir yerim yok. Eğer çıkmazsan 15 gün içinde kolluk kuvvetleriyle seni çıkartacağız diyorlar. Çıkarsınlar, götürecek yerleri varsa götürsünler."