Depresyon hangi çocuğa kimden geçiyor

Psikolojik rahatsızlıklar konu olduğunda doğal olan ile yetiştiriliş tarzı arasındaki tartışma bir türlü çözümlenememişti. Ancak bu araştırmayla konu netlik kazandı.

Nöroloji Dergisi'nde yayınlanan yeni bir araştırma, depresyon ile beyin arasındaki ilişkinin anneden kızına geçebileceğini iddia edildi.

Sonuçlanan araştırmaya göre, beynin ruh hali bozukluklarında önemli rolü olan bir bölümünün anneler ile kızları arasında büyük benzerlik gösterdiğini ortaya çıkardı. Araştırmada 35 sağlıklı aile bireylerinin beyin manyetik rezonansları incelendi ve anneler ile kızları arasındaki corticolimbic sistemin birbirine çok benzediği anlaşıldı.

Corticolimbic sistem duyguları ve ruh halini düzenlemekten sorumlu. Sistem depresyon gibi bozukluklarda büyük rol oynayan hipokampus, anterior singulat korteks ve prefontral korteks gibi bölümleri içeriyor. Yani şunu vurgulamakta yarar var; kızlarının depresyon yaşaması tabii ki annenin suçu değil. Çünkü depresyon çok sayıda faktörün etkili olduğu karmaşık bir süreçtir.

Araştırma sorumlusu Dr. Fumiko Hoeft konuyla ilgili şunları açıkladı:

"Depresyonda birçok faktör etken olur. Anneden alınmayan genler, sosyal çevre ve hayat deneyimleri bunlardan sadece birkaçıdır. Bu araştırmanın, ruhsal bozuklukların nesillerden nesillere geçip geçmediğini tespit etmede küçük bir adım olmasını umuyoruz"