Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda görevli Psikiyatrik Epidemiyoloji Profesörü Dr. Karestan Koenen, şiddet ve travmaya maruz kalmanın uzun vadeli fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalarıyla tanınıyor.

Dr. Koenen'in araştırmaları, travmatik olaylara maruz kalan bazı kişilerin direnç gösterirken bazılarının Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve ilişkili sorunlar geliştirmesinin nedenlerini anlamaya odaklandı. Bu bağlamda, sosyal çevrenin sunduğu destekleyici kaynaklar, stresle baş etmede bir "tampon" görevi gördü.

Araştırmalar, güçlü sosyal ilişkilerin ve destekleyici bir çevrenin, bireylerin yaşadığı stres ve baskının olumsuz etkilerini azaltarak depresyon gibi psikolojik sağlık sorunlarının üstesinden gelinmesine yardımcı olabileceğini gösterdi.

Aşkın ve Bağlanmanın Nörobiyolojik Gücü

Antropolog ve romantik aşkın nörobiyolojisi üzerine yaptığı öncü çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Helen Fisher ise, bağlanma duygusunun ruh sağlığı için hayati önem taşıdığını ifade etti. Dr. Fisher ve ekibinin yürüttüğü fMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) çalışmaları, romantik aşk ve uzun süreli bağlılık durumlarında beyindeki ödül devresini aktive eden dopamin açısından zengin alanlarda yoğun aktivite gözlemledi.

Bu bulgular, sevgi ve bağlanma hislerinin sadece duygusal değil, aynı zamanda nörobiyolojik bir temele dayandığını gösterdi. Uzmanlar, kalıcı sevgi dolu ilişkilerin, başlangıçta stres unsuru olarak ortaya çıkabilen yoğun duygusal süreçlerin ardından, zamanla strese karşı bir kalkan işlevi gördüğünü belirtti. Bu, toplumsal ve kişisel düzeyde kurulan güvenli, destekleyici bağların zihinsel esnekliği artırdığına dair güçlü bir kanıt sundu.

Farkındalık ve Bağlanma Stilleri Önleyici Faktörler Arasında

Depresyon ve anksiyetenin sıkça bir arada görülen hastalıklar olduğuna dikkat çeken bilim insanları, önleyici yaklaşımların önemini vurguladı. Uluslararası düzeyde yapılan bir araştırmanın sonuçları, bilinçli farkındalığın (mindfulness) hem doğrudan hem de dolaylı olarak daha düşük depresyon ve anksiyete düzeyleriyle ilişkili olduğunu gösterdi. Bireyin mevcut ana odaklanabilme becerisini artıran bu yaklaşımın, olumsuz düşünce döngülerini kırmada etkili olduğu anlaşıldı.

Öte yandan, bağlanma teorisine odaklanan araştırmalar da güvenli bağlanma stillerine sahip yetişkinlerin daha düşük depresyon, anksiyete ve stres düzeylerine sahip olduğunu ortaya koydu. Bu durum, çocukluktan itibaren kurulan ilişkilerde öğrenilen bağlanma biçimlerinin, yetişkinlikteki ruh sağlığı risklerini belirlemede önemli bir payı olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, güçlü sosyal bağların ve destek mekanizmalarının sadece bireysel tedavi yaklaşımlarını tamamlamakla kalmadığını, aynı zamanda küresel çaptaki bu ruh sağlığı sorunlarının önlenmesi için kritik bir toplum sağlığı stratejisi olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.