Depresyon ve vücut sıcaklığı arasındaki bağ uzman görüşlerinden ortaya çıktı

Psikolojik sağlık uzmanları ve bilim insanları, bu iki durumun birbirini nasıl etkilediğini anlamaya yönelik çalışmalar yaparken, elde edilen bulgular hem klinik uygulamalar hem de tedavi yöntemleri açısından önemli ipuçları sundu.

Kaliforniya Üniversitesi San Francisco (UCSF) ekibi tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı bir çalışma, depresyon belirtileri ile vücut sıcaklığı arasında önemli bir ilişki olduğunu gösterdi.

ARAŞTIRMANIN BULGULARI

UCSF araştırmacıları, 106 ülkeden 20,880 katılımcının yedi ay boyunca topladığı verileri analiz ederek, depresyon yaşayan bireylerin daha yüksek vücut sıcaklıklarına sahip olduğunu tespit etti. Bu bulgu, depresyonun vücut sıcaklığını mı yükselttiği yoksa yüksek vücut sıcaklığının mı depresyonu tetiklediği konusunda kesin bir sonuca varılamasa da, iki durum arasında güçlü bir bağ olduğunu ortaya koydu.

METABOLİK SÜREÇLER VE BİYOLOJİK İŞLEVLER

Araştırmacılara göre, bu bağlantının birkaç nedeni olabilir. Depresyon, fazladan ısı üreten metabolik süreçlerle ya da düzgün çalışmayan biyolojik soğuma işlevleriyle ilişkili olabilir². Ayrıca, zihinsel stres veya iltihaplanma gibi hem vücut sıcaklığını hem de depresif belirtileri bağımsız olarak etkileyen ortak bir neden de söz konusu olabilir.

GÜNLÜK SICAKLIK DALGALANMALARI

Çalışmanın dikkat çekici bir diğer bulgusu ise, depresyon belirtileri şiddetlendikçe vücut sıcaklığı ortalamasının da yükselmesi¹. Daha yüksek depresyon skorlarına sahip bireylerde günlük sıcaklık dalgalanmalarının daha düşük olduğu gözlemlenmiş, ancak bu sonuç istatistiksel anlamda kayda değer bulunmamıştı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER

Depresyon, vücut metabolizmasını yavaşlatabilir, bu da vücut sıcaklığının düşmesine neden olabilir.

Psikiyatrist Dr. Ali Demir, "Depresyon, enerji seviyelerini düşürdüğünden, vücut ısısı da bu duruma bağlı olarak azalabilir" dedi.

UCSF Psikiyatristi Ashley Mason, "Bu, vücut sıcaklığı ile depresyon belirtileri arasındaki ilişkiyi bu kadar geniş ve coğrafi olarak farklı bir örneklem üzerinde değerlendiren en büyük çalışma" diyor¹. Mason, depresyon belirtilerini hafifletmek için vücut sıcaklığını düşürmenin potansiyel bir tedavi yöntemi olabileceğini belirtti.

Depresyon ve vücut sıcaklığı arasındaki bu gizemli bağ, depresyonun daha iyi anlaşılması ve tedavi edilmesi için yeni yollar açabilir. Araştırmalar, bu iki durum arasındaki ilişkiyi daha derinlemesine inceleyerek, dünya genelinde milyonlarca insana umut olabilir.