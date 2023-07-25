Depresyondakilere neler söylenmemeli

Depresyon duygusal, zihinsel ve bedensel bazı belirtilerle kendisini gösteren ruhsal hastalık durumudur. En dikkat çekici özelliği çökkün ruh hali ve zevk almada belirgin azalmadır.

Eskiden severek yaptığı şeylerden keyif almaz, kendini hüzünlü ve yalnız hisseder. Kendisine ve çevresine ilgisi azalır; iç sıkıntısı, huzursuzluk gibi duygular ön plana çıkar. Bu hisler kişinin günlük yaşantısına engel olur ve aylarca sürebilir. Eğer sizin de yakın çevrenizde depresyonda olan yakınınız varsa, bu sözleri söylememeye özen gösterin.

"ÜZÜLME GEÇER"

Depresyon ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. Uzun süre devam ederse beyni ve davranışları etkileyebilir. Bu yüzden depresyonun kendi kendine geçmesini beklemeyin ve sorunu ertelemeyin. Mutlaka en kısa sürede bir uzmandan yardım almasını sağlayın.

"KAFANA TAKMA"

Depresyondaki yakınınıza yardımcı olmak isterken, daha çok üzülmesine sebep olabilirsiniz. Size sorunlarını anlatırken "kafana takma" derseniz, bu söz onda sorununu ciddiye almadığınız hissini uyandırabilir.

"NEDEN BÖYLE YAPTIN?"

Her insanın kişilik yapısı da farklıdır. Olaylar karşısında her insanın aynı reaksiyonu vermesini beklemek de doğru değildir. Bu nedenle yakınınızı sorunlarından dolayı yargılamayın ve onu anlamaya çalışın.