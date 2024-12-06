Depresyonu kısa sürede bitiren besinler neler? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Depresyon, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir ruh sağlığı sorunu olmasıyla dikkat çekti. Psikoterapi ve ilaç tedavilerinin yanı sıra, beslenmenin de depresyon üzerindeki etkisi bilimsel olarak araştırılmaya devam ediyor. Peki, bazı besinler gerçekten depresyon belirtilerini hafifletebilir mi? Uzmanlar ve araştırmalar bu konuda ne diyor? Tüm detaylar haberimize...

Harvard Üniversitesi’nden Dr. Felice Jacka tarafından yapılan bir çalışmada, Akdeniz diyetine bağlı kalan bireylerin depresyon riskinin %32 oranında azaldığı görüldü. Araştırma, taze sebze-meyve, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve omega-3 açısından zengin besinlerin beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını ortaya koydu.

Avustralya'da Deakin Üniversitesi’nde yürütülen "SMILES" çalışması da bu bulguları destekledi.

Çalışma, depresyon tanısı konmuş bireylerin diyetlerini değiştirdiğinde, ruh hallerinde belirgin bir iyileşme yaşandığını kanıtladı. Özellikle balık, ceviz, zeytinyağı ve fermente gıdalar gibi probiyotik açısından zengin besinlerin, beyin-kalp bağı üzerinden etkili olduğu vurgulandı.

Beslenme ve beyin sağlığı alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Murat Baş, sağlıklı bir diyetin ruh hali üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu belirtti:

"Dengeli ve çeşitli bir beslenme, beynin kimyasal dengesini koruyarak serotonin ve dopamin gibi mutluluk hormonlarının üretimini destekler. Özellikle omega-3 yağ asitleri, B vitaminleri ve magnezyum, bu süreçte kilit rol oynar."

DEPRESYONU AZALTMADA YARDIMCI OLABİLECEK BESİNLER

Somon ve Sardalya: Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan bu balık türleri, iltihaplanmayı azaltır ve beyin hücrelerini korur.

Ceviz ve Badem: Magnezyum, E vitamini ve sağlıklı yağ içeriği ile stresi azaltıcı etki gösterir.

Tam Tahıllar: Yulaf, kepekli ekmek gibi kompleks karbonhidratlar, serotonin üretimini artırır.

Ispanak ve Brokoli: Folik asit ve B6 vitamini içerikleri ile sinir sistemi sağlığını destekler.

Yoğurt ve Kefir: Probiyotikler, bağırsak-beyin ekseni üzerinde olumlu etkiler oluşturur.

Bitter Çikolata*: %70 ve üzeri kakao içeriğine sahip çikolatalar, kısa süreli mutluluk hissi sağlayabilir.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Prof. Dr. Baş, beslenmenin yanı sıra düzenli egzersizin de depresyon yönetiminde etkili olduğunu belirtti:

"Sağlıklı beslenmeyi düzenli fiziksel aktivite ile birleştirmek, hem fiziksel hem de zihinsel iyilik halini artırır. Özellikle haftada 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz öneriyoruz."

Depresyon tedavisinde beslenme tek başına mucizevi bir çözüm sunmasa da, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri dengeli bir diyetin tedaviyi destekleyebileceğini gösterdi. Eğer depresyon belirtileri yaşıyorsanız, bir uzmanla görüşerek hem tedavi hem de beslenme planınızı yeniden değerlendirebilirsiniz.