Depresyonu yenen 5 yiyecek hangisi

Depresyonu önlemek için yemeklerden yararlanmak mümkün mü? Yanıt: Evet. Peki, hangi yemekler depresyonla baş edebiliyor…

Depresyonu yenen 5 yiyecek hangisi

Kimileri depresyonunu görmezden geliyor, kimileri de hasır alta etmeye çalışıyor. Depresif hissedenlerin çoğu da çareyi yemekte buluyor. Depresyon döneminde ilk çare çikolata yemek olarak görülüyor. Cips yiyenler, hamur işlerine gömülenler de cabası. Ancak gerçekten bir şeyler yiyerek kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız, doğru tercihlerde bulunmanız gerekiyor. Yanlış yiyecekler psikolojik açıdan olumsuzluklara yol açabildiği gibi, doğru tercihler, depresyonun olumsuz etkilerini aza indirgeyebiliyor.

NELER YEMEK GEREKİR?

FINDIK VE ÇEKİRDEK:

Bu yiyeceklerde magnezyum var. Ay çekirdeği, kabak çekirdeği, kaju, fındık, ceviz yerseniz magnezyum yönünden beslenirsiniz. Bu yiyecekler serotonin hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Bu da insanın iyi hissetmesiniz sağlayan, beynin salgıladığı bir kimyasal. Aynı zamanda magnezyum güçlü bir enerji kaynağıdır.

BALIK:

Balık Omega 3 yönünden zengindir. Yabani somon, ringa, tuna, sardalye, hamsi bu yönden zengin besin kaynaklarıdır. Haftada üç defa balık yiyemeyenlere pratik bir çözüm ise Omega 3 hapları olarak öneriliyor. Balık, beyin yiyeceği olarak nitelendiriliyor. Balık beyni etkiliyor ve modu yükseltiyor.

TAHIL:

Esmer ekmek gibi, farklı türdeki bitkilerden elde edilmiş un ürünleri tercih edilmeli. Bu şekilde hem kan şekeri dengeleniyor hem de serotonin seviyesi yükseliyor.

YEŞİL ÇAY:

Yeşil çayda L-theanine isimli amino asit bulunuyor. Bu amino asit beyindeki alfa dalgalarını canlandırıyor. Yeşil çay etkisi sekiz saate kadar süren rahatlatıcı bir özelliğe sahip. Modunuzun düştüğünü fark ettiğinizde, abur cunur yemek yerine bir fincan yeşil çay içebilirsiniz ya da bir avuç fındık yiyebilirsiniz. Öğle yemeğinde balık tercih eder, sabah kahvaltısında yumurtayı atlamazsanız ve yediklerinize dikkat ederseniz, depresyona karşı koruyucu önlem de alırsınız. Depresyona girmemizde yaşadığımız duygusal çalkantılar çok önemli bir etken. Ancak bu çalkantıların beynin kimyasını etkilediğini unutmamak gerek. Önemli olan beynin doğru kimyasalları salgılamasını sağlamak.

YUMURTA:

Yumurtada B vitamini ve protein var. Yumurta sarısı yemek oldukça faydalı. Bunun dışında yağsız sığır eti, buğday tohumu, balık ve tavuk yiyebilirsiniz. B6 ve B12 vitaminleri almak gerekiyor. Çünkü bu şekilde beyne modumuzu yükseltici mesajlar gidiyor. B vitamini eksikliği ile depresyon arasında bir bağ olduğu biliniyor. Yumurtadaki protein uzun süre tokluk hissi veriyor ve kan şekerini dengeliyor.

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