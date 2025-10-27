Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün Gazianteo FK ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'dan, dün Beşiktaş taraftarlarına derbi galibiyeti sözü veren Sergen Yalçın'a cevap geldi.

SERGEN YALÇIN TARAFTARA SÖZ VERMİŞTİ

Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bırakan Beşiktaş'ta taraftarların maç sonu protestoları üzerine deplasman tribününe giden Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi yenmek için elllerinden gelen her şeyi yapacaklarının sözünü vermişti.

"BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ"

Sergen Yalçın'ın bu sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Sadettin Saran, "Beşiktaş maçını yeneceğiz. Şüpheniz olmasın." açıklamasında bulundu.