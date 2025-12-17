Trendyol Süper Lig’de ara transfer dönemi yaklaşırken zirve yarışındaki kulüpler kadro planlamalarını hızlandırdı.

Bu süreçte Trabzonspor ile Beşiktaş'ın yolu, sol kanat transferinde aynı isimde kesişti. Brezilya basınına yansıyan haberlere göre iki kulüp de Sao Paulo’nun kanat oyuncusu Ferreirinha için nabız yokladı.

ESPN Brasil’in aktardığı bilgilere göre; Trabzonspor ve Beşiktaş'ın 27 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek adına Sao Paulo ile temasa geçti. Her iki kulübün de oyuncunun maliyeti, sözleşme durumu ve bonservis beklentisi hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ DAHA ÖNCE DE GÜNDEMİNE ALMIŞTI

Beşiktaş, Ferreirinha’yı yaz döneminde de kadrosuna katmak istemiş ancak Sao Paulo yönetiminin, takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü oyuncu için gelen teklifi geri çevirmesiyle transfer rafa kalkmıştı. Siyah beyazlıların bu kez şartların değişip değişmediğini öğrenmek istediği kaydedildi.

Trabzonspor cephesinin ise teknik heyetin raporu doğrultusunda sol kanat için alternatifleri değerlendirdiği ve Ferreirinha isminin bu doğrultuda gündeme alındığı vurgulandı.

PERFORMANSIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

2025 sezonunda Sao Paulo formasıyla toplam 48 resmi maça çıkan Ferreirinha, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki kanat oyuncusu için önümüzdeki günlerde transfer temaslarının ne yönde ilerleyeceği şimdiden merak konusu oldu.