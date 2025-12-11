Zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, pazar günü Trabzonspor’a konuk olacak.

Ancak dev mücadele öncesi siyah-beyazlı takım adeta revire döndü. Takımın önemli hücum oyuncuları Cengiz Ünder ve Jota Silva, sakatlıkları nedeniyle Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek. Bu iki kayıp, teknik direktör Sergen Yalçın’ın hücum planlarını doğrudan etkileyecek.

RAFA SİLVA’DA BEKLENMEDİK GELİŞME

Sakatlıkların gölgesinde, Beşiktaş cephesinde gündemi değiştiren gelişme ise Rafa Silva tarafında yaşandı. Son haftalarda adı ayrılık iddialarıyla anılan Portekizli yıldız için teknik heyet kapıları yeniden açtı. 2 Kasım’da Fenerbahçe derbisinde son kez forma giyen Silva, uzun süre takımdan uzak kalmıştı.

Ancak gelen bilgilere göre tecrübeli futbolcu, Trabzonspor maçı için özel bir hazırlık sürecine girdi. Antrenman eksiğini kapatmak amacıyla yoğun bir tempoda çalışan Rafa Silva'nın, fiziksel olarak hazır bulunması halinde Trabzonspor maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.