"Derbi için 32 bin 500 polis görevlendirildi" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı, 'İstanbul Emniyeti, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için stadyum ve çevresinde 32 bin 500 polis görevlendirdi' iddiasının doğru olmadığını, güvenlik tedbirleri kapsamında toplamda 10 bin 30 personelin görev yaptığını açıkladı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "İstanbul Emniyeti, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için stadyum ve çevresinde 32 bin 500 polis görevlendirdi." iddiası doğru değildir.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray - Fenerbahçe takımları arasında… pic.twitter.com/jSrBIkkHEo — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 26, 2025

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'İstanbul Emniyeti, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için stadyum ve çevresinde 32 bin 500 polis görevlendirdi' iddiası doğru değildir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray- Fenerbahçe takımları arasında 24 Şubat'ta gerçekleşen futbol müsabakası için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, stadyum ve çevresinde 32 bin 500 değil, 10 bin 30 personel görevlendirmiştir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.