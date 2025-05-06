Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek ezeli rakibine şampiyonluk yolunda büyük darbe indirdi. Bana göre şampiyonluk şansını elinden aldı. Beşiktaş bu sezon çok ilginç bir takım kimliğine büründü. Sıradan Anadolu takımına veya düşme hattında bulanan rakiplerine kolay puanlar kaptırırken, zorluk derece yüksek derbilerde kartal gibi mücadele ederek iyi sonuçlar elde etti. Bu yüzden bu hafta ki yazımın başlığını derbi kartalı koymaya karar verdim. Beşiktaş bu sezon çıktığı 4 derbiden 3 galibiyet 1 yenilgi alarak ayrıldı. Bu çok büyük başarı. Bu başarısını diğer karşılaşmalarda sürdüremediği için zirvenin 28 puan gerisinde kaldı.

Beşiktaş bu sezon büyük maçları büyük oynadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunner Solskjaer’in derbilerde bileği bükülmüyor. Ole hoca Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a rakip olduğu Süper Lig maçlarının tamamını kazanan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Siyah-beyazlı ekip aldığı bu galibiyetle 20 yıl sonra bir ilki daha gerçekleştirdi. En son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe’yle oynadığı iki derbiyi 4-3 ve 2-1’lik skorlarla kazanan Beşiktaş, 20 yılın ardından ligde oynadığı iki karşılaşmayı da kazanmış oldu. Beşiktaş adına tek golü atan Gedson Fernandes, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının ardından Fenerbahçe derbisinde gol atmayı başardı.

Gelelim derbide olup bitenlere. Beşiktaş derbide ne istediğini bilen bir oyun ortaya koydu. Rakibini geride beklediği kazandığı toplarla hızlı hücum yaparak sonuca gitmeye çalıştı. Golü de bu şekilde buldu. Siyah beyazlı ekip müthiş defans yaptı. Özellikle ilk yarı rakibine pozisyon bile vermedi. Masuaku’ya ayrı bir parantez açmak isterim. Sakat olan Emirhan Topçu’nun yerine sol stoperde görev yaptı kusursuz oynadı. Girdiği ikili mücadelelerde ayakta kaldı, atılan golde çabukluğunu kullanarak takımı atağa çıkardı, attığı ters topla Beşiktaş’ın gol bulmasına yardımcı oldu. İlk yarının en iyi oyuncusu diyebilirim. Beşiktaş ilk yarı oyunu rölantide götürmeyi başardı. Üstüne golü de bulunca ilk yarı istediğini almış oldu. İkinci yarıya ev sahibi Fenerbahçe baskılı başladı. Organize atak geliştirmede başarılı olamayan ev sahibi ekip uzaktan şutlarla gol aradı ama karşılarında kale gibi duran Mert Günok vardı. Harika oynadı. Ne şutlar çıkardı. Bu sezon kariyer maçını oynadı. Derbi zaferinin baş mimarı oldu.

Fenerbahçe pozisyon bulmakta zorlandığı anlarda ne hikmetse hakem Yasin Kol asist yapma çabalarına girdi. Faulle uzaktan yakından alakası olmayan 2 pozisyonda faul verdi. Ceza sahasının hemen dışında tehlikeli bölgede faulleri gole çevirecek etkili vuruşları olan Talisca için mi bu faulleri verdi? Talisca frikiği çok iyi kullandı ama Mert Günok gole izin vermedi. Hakem Yasin Kol’un yapamaya çalıştığı asist boşa gitti. Ayıptır, emeğe saygı yok mu. Bu işler bu kadar kolay olamamalı. Beşiktaş tertemiz bir derbi galibiyeti aldı. Tebrikler Beşiktaş.