Derbi maçta ortalık birbirine girdi. Dirk Kuyt rakip taraftarlara isyan etti

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Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Dirk Kuyt’ın çalıştırdığı Beerschot, deplasmanda ezeli rakibi Royal Antwerp’e konuk oldu. Hollandalı teknik adam, dev derbide ortalık birbirine girerken, Hollandalı teknik adam rakip taraftarlara isyan etti.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot, Belçika Pro Lig'de dün oynanan derbi maçta ezeli rakibi Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı.

Beerschot Teknik Direktörü Dirk Kuyt maçın ardından yaptığı açıklamada, kale arkasında bulunan Antwerp taraftarlarının, futbolcuların ailelerinin oturduğu tribüne doğru havai fişek atmasına tepki gösterdi. Belçika basınından Het Nieuwsblad'da yer alan habere göre; Kuyt "Onlar sadece korkak. Ailemizin oturduğu bölüme havai fişek atılması kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.

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Maçta ev sahibi takımın golünü atan sol kanat oyuncusu Thibaud Verlinden de deplasman tribününün önünden köşe vuruşu kullanırken yabancı maddelere maruz kaldı. Hollandalı teknik adam, bu durumu ise "Sahaya ve oyuncularımıza o havai fişekleri atanlar ne kadar korkak. Thibaud köşe vuruşu kullanırken ona bir çakmak atıldı. Bu mümkün değil, oyuncularımızdan uzak durun." sözleriyle kınadı.

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Kuyt kendisine atılan havai fişeğin de performans antrenörünün kafasına geldiğini belirterek "Bana da havai fişek atıldı ama performans antrenörümün üzerine düştü. Bu hayati tehlike oluşturuyor ve gerçekten doğru değildi." ifadelerini kullandı.

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