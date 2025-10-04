Derbi öncesi dikkat çeken kırmızı kart detayı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, bugün saat 20.00’de RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek.

Ligde yoluna kayıpsız devam edeni sarı-kırmızlılar, bu seriyi ezeli rakibi karşısında da sürdürmek isterken, Beşiktaş ise son haftalardaki yükselen formunu derbide de ortaya koymanın peşinde.

İki takım arasında oynanan son maçlarda en dikkat çeken istatistik ise kırmızı kart sayıları.

Galatasaray ve siyah-beyazlı takım arasında 4’ü Süper Lig, 1’i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 5 derbide 5 kırmızı kart çıktı.

Hakemler, bu süreçte Beşiktaş’tan 3, Galatasaray’dan da 2 futbolcuyu soyunma odasına gönderdi.

Geçtiğimiz sezon Tüpraş Stadyumu’nda oynanan müsabakada Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy, Galatasaray'dan da Frankowski oyundan ihraç edildi.

Yine aynı sezonun ilk yarısındaki karşılaşma ise söz konusu dönemde kırmızı kartın çıkmadığı tek mücadele oldu.

2024-2025 sezonunun başında oynanan Süper Kupa’da Galatasaraylı Victor Nelssson kızarırken, 2023-2024 sezonunun ilk yarısındaki maçta siyah-beyazlıların file bekçisi Mert Günok, ikinci devredeki müsabakada da yine Beşiktaş’tan Omar Colley kırmızı kartla cezalandırıldı.