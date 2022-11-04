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Galatasaray Beşiktaş'a fark attı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak maç öncesi iki takımın piyasa değerleri ve derbinin en pahalı futbolcusu ortaya çıktı

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 14:08
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Derbi öncesi dikkat çeken kıyaslama

Galatasaray Beşiktaş'a fark attı
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Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Beşiktaş, yarın akyam Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Halil Umut Meler'in yöneteveği derbi saat 20.00'de başlayacak.

Bu aynı zamanda Türkiye'nin en değerli takımlarından ikisinin mücadelesi de olacak.

Transfermarkt'ın verilerine göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı yaklaşık olarak 4 milyar 770 milyon TL.

Galatasaray'daki futbolcuiların toplam değeri 141 milyon euroyu buluyor. Beşiktaşlı futbolcuların değeri ise 121 milyon 600 bin euro.

Yine Transfermarkt'a göre en değerlmi futbolcu 17 milyon 500 bin euro ile Galatasaraylı Mauro Icardi. Lucas Torreira'nın 15 milyon euro, Victor Nelsson'un da 14 milyon euro değeri bulunuyor.

Beşiktaş’ta ise 14 milyon euro ile İngiliz Deli Alli ile Hollandalı Wout Weghorst ilk sırada yer alıyor. Nathan Redmond'un piyasa değeri ise ise 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

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