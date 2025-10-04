Derbi öncesi gençler sahne aldı! Galatasaray-Beşiktaş maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig’de bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi iki kulübün U19 takımları sahaya çıktı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan karşılaşma 1-1 sona erdiş.
Mücadelenin 38. dakikasında Galatasaray Berk Kızıldemir’in kaydettiği golle öne geçti.
42. dakikada penaltı kazanan Sarı Kırmızılılar'da topun başına geçen Çağrı Hakan Balta, fırsatı değerlendireme ve ilk yarı 1-0’lık Galatasaray üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 78. dakikasında Beşiktaş Ozan Sevim ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu sonuçla tamamlandı.