Derbi öncesi gözler golcülerde: İşte iki takımdaki son durum

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü oynanacak derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu topladığı 75 puanla lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Bu sezon için şampiyonluğu rafa kaldıran ve üçüncülük hedefiyle sezon sonuna ilerleyen siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet, 10 beraberlik, 7 mağlubiyetle 52 puan toplayarak dördüncü basamakta bulunuyor. Ezeli rakiplerin bu zorlu derbisinde gözler de golcü futbolcularda olacak.



FENERBAHÇE’NİN GOLCÜSÜ EN-NESYRİ

Süper Lig’de görev aldığı 29 karşılaşmada attığı 16 golle bu alanda takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunan Youssef En-Nesyri, Beşiktaş maçında da takımının en büyük kozlarından biri olacak.

Takım arkadaşlarına 6 da gol pası veren Faslı futbolcu, Türkiye Kupası’nda 4, Avrupa Ligi’nde ise 6 kez rakip ağları sarstı.



Yaz transfer döneminde katıldığı sarı-lacivertli takımla özellikle 16. ila 26. haftalar arasında iyi bir performans sergileyen En-Nesyri’nin, son haftalarda formsuzluğu dikkat çekiyor. Bu süreçte 11’deki yerini de kaybeden 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta gol sevinci yaşayamadı.



DZEKO’DAN 13 GOL

Sarı-lacivertli ekibin 39 yaşındaki oyuncusu Edin Dzeko, takımının en golcü ikinci ismi olarak dikkat çekiyor. Bosna-Hersekli futbolcu, özellikle ligin ilk yarısında etkili bir oyun sergilerken, bu dönemde gol krallığında da zirvede yer alıyordu.

Süper Lig’de 31 mücadelede Fenerbahçe formasını terleten Dzeko, 13 golle takımına katkı sağladı.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon Avrupa Ligi’nde 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 4 kez gol sevinci yaşadı.



IMMOBİLE’DEN İLK HAT-TRİCK

Beşiktaş cephesinde gol yükünü çeken futbolcu da Ciro Immobile. Ligin ilk devresinde ortaya koyduğu performansından oldukça uzak olan ve bu sebeple de sık sık eleştirilen İtalyan golcü, buna rağmen hem lig hem de tüm kulvarlarda takımının en skoreri.

Trendyol Süper Lig’de 26 karşılaşmada top koşturan Immobile, 14 kez gol sevinci yaşadı. 35 yaşındaki futbolcu, özellikle Hatayspor maçında kaydettiği 3 golle moral bulurken, siyah-beyazlılardaki ilk hat-trick’ine de imza attı.

Ciro Immobile’nin, ayrıca sezon başında oynanan Süper Kupa’da ve Avrupa Ligi elemelerinde de ikişer golü bulunuyor.