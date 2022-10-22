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Galatasaray seriye bağladı. Derbi sarı kırmızılıların

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Beşiktaş'ı 72-58 mağlup etti

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 16:30
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Derbi sarı kırmızılıların. Galatasaray Beşiktaş'ı mağlup etti

Galatasaray seriye bağladı. Derbi sarı kırmızılıların
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Kadınlar Süper Ligi 3.hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Beşiktaş’ı 72-58 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi ekip ilk periyodu 15-7, ilk yarıyı ise 33-18 önde tamamladı.

Galatasaray'da Kamile Nacickaite 23 sayı 9 ribaunt 3 asist, Pelin Bilgiç 17 sayı 4 ribaunt 3 asistle oynarken Beşiktaş’ta ise Elif Bayram 14 sayı ile oynadı.

Bu sonuçla, Galatasaray ligde üçte üç yaparken; Beşiktaş ise üçüncü maçında da galibiyetle tanışamadı.

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