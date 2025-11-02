Galatasaray ile Trabzonspor arasında golsüz sona eren dev maçın ardından Rıdvan Dilmen, bordo-mavililerin genç orta sahası Christ Inao Oulai hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen, 19 yaşındaki futbolcunun çok kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına gireceğini belirtti.

"BİRKAÇ YIL İÇİNDE ÇOK ÖNEMLİ YERLERE GELECEK"

Karşılaşma sonrasında Sports Digitale ekranlarında maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Oulai’nin oyun olgunluğuna ve temposuna vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Son haftalarda onu özellikle takip ediyorum, Oulai çok önemli bir potansiyele sahip. Bu yaşta bir oyuncu için hem oyun görüşü hem de fiziksel dayanıklılığı çok iyi. Oulai birkaç yıl içinde çok önemli yerlere gelecek bir futbolcu. 3-4 yıl içinde Avrupa’ya önemli bir transfer yapabilir.”

"AVRUPA'DAN İYİ BİR TAKIMA İMZA ATAR"

Genç futbolcunun pozisyon bilgisine de dikkat çeken Dilmen, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yaşta hem devamlılığı iyi hem oyun görüşü iyi. Gol vuruşu zamanla gelişecektir ama orta saha özellikleriyle ligin en dikkat çeken gençlerinden biri. Açıkça söylüyorum; Oulai birkaç yıl içinde Avrupa’da iyi bir takıma imza atar.” şeklinde konuştu.