Derbi sonrası skandal! Beşiktaş Başkanı'nın koruması Galatasaray muhabirini hastanelik etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek derbinin gülen takımı oldu. Maçın ardından Galatasaraylı muhabir Emre Kaplan ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü arasında arbede çıktı. Burnunun kırıldığı belirtilen muhabir Emre Kaplan hastaneye kaldırıldı. Basın çalışanları Emre Kaplan'a yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandıktan sonra Emre Kaplan kişisel sosyal medya hesabı X'ten bir paylaşım yaptı. Beşiktaş kafilesinden Hasan Arat'ın şoförü olarak bilinen Sezgin Gülnar, bu paylaşım nedeniyle Emre Kaplan'ın yanına gitti.

HASTANEYE KALDIRILDI

O sırada Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar, gazeteci Emre Kaplan'a yumruk attı. Aldığı yumruk sonrası burnu kırılan Emre Kaplan ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Galatasaray muhabirleri Hasan Arat’ın şoförü Sezgin’in gözaltına alınmadan eve dönmeyeceklerini söyleyerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

'HÜSEYİN YÜCEL'İN ARABASIYLA GİTTİ' İDDİASI...

Yaşanan skandal olayın sonrasında Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Sezgin Gülnar'ı kendi arabasıyla ortamdan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Hüseyin Yücel'den bu bilgi hakkında yalanlama geldi.

"POLİSE TESLİM OLDU"

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel "Gazeteci kardeşimize geçmiş olsun. Böyle bir olayın kabul edilmesi söz konusu değil. Bu olayı kınıyorum. Feyyaz Hoca, ben ve Onur Göçmez basın toplantısına katıldık ve ayrıldık. Olayı öğrendik ve Sezgin arkadaşımız için 'Yapabileceği en büyük hatayı yapmış' dedim. Hakemden kan ağlıyoruz, maçın önüne geçen bir olay yaptı. Nereden bakarsanız tutarsızlık. Hasan Arat ile konuştum ve bilgisi var. Şoförü polise teslim oldu." ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: SEBEBİ: ARDA KARDEŞLER

Konuyla ilgili yorum yapan Sergen Yalçın ise olayın nedenini hakemlere yükleyerek “Bu işlerin bu şekilde olmasının sebebi Arda Kardeşler! Bu işleri bu seviyeye getiren hakem!" diye konuştu.