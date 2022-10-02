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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Hollanda spor kanalında. Derbi tarihe geçti

Hollanda'nın spor kanalı, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini canlı olarak veriyor.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 21:41
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Derbi tarihe geçti. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Hollanda spor kanalında

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Hollanda spor kanalında. Derbi tarihe geçti
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Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geliyor.

Hollanda spor kanalı derbiyi canlı olarak veriyor.

Orhan Alpdündar yaptığı paylaşımda; ''Hollanda tarihinde bir ilk: TR’de oynananmakta olan Beşiktaş-Fenerbahçe macı, Hollanda spor kanalında canlı yayında. Büyüksün #Beşiktaş'' ifadelerini kullandı.

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