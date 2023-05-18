Derbide 11'ler belli oldu. Jesus'tan sürpriz karar

Süper Lig'de zirve yarışında kritik maçta ilk 11'ler belli oldu.

Derbide 11'ler belli oldu. Jesus'tan sürpriz karar

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. VAR hakemi olarak da Hakan Ceylan görev yapacak. Fenerbahçe - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek. Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek son veren bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Emre, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Umut.

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