Derbide 11'ler belli oldu. Jesus'tan sürpriz karar

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. VAR hakemi olarak da Hakan Ceylan görev yapacak. Fenerbahçe - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek. Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek son veren bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Emre, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Umut.