Derbide eldivenleri Muslera mı Günay mı giyecek? Okan Buruk kararını verdi

Tüm Türkiye Galatasaray ile Fenerbahçe’nin oynayacağı dev derbiye kilitlendi. Saat 20.00’da başlayacak derbinin şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olduğunun altı çiziliyor.

Dev debi öncesi Galatasaray cephesinde en çok merak edilen konulardan biri kaleye kimin geçeceği oldu. Sarı kırmızılılarda Muslera’nın son dönemde yaşadığı formsuzluk ve Günay’ın AZ Alkmaar’a karşı oynadığı iyi oyun kalede 14 yıl aradan sonra ilk kez Muslera’nın olmadığı bir derbi yönündeki beklentilerin oluşmasına neden oldu. Ancak Teknik Direktör Okan Buruk kalede Muslera’nın yer almasına karar verdi.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy’deki derbide sahaya çıkıp, Volkan Demirel’i geride bırakarak 53 maçla derbilerde en çok forma giyen kaleci unvanını elde eden Muslera, daha sonra Beşiktaş karşısında da kaledeydi.

Uruguaylı kaptan, bu akşam da kaleye geçmesi durumunda 55 derbide forma giyen Bülent Korkmaz’ın rekorunu egale edecek ve 60 derbiyle ilk sıradaki Rıza Çalımbay’ın ardından 2.liğe ortak olacak. Muslera daha önce ligde Korkmaz’ı geride bırakmış ve Galatasaray’da lig tarihinin en çok forma giyen ismi olmuştu.