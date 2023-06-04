Derbide fark açılıyor. Zaniolo tekrardan sahnede

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Zaniolo'nun golüyle farkı üçe çıkardı ve skoru da 3-0'a taşıdı.
80. dakikada Zaniolo, ceza sahası dışından harika vurdu. Kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu.
Galatasaray, Zaniolo ile Fenerbahçe karşısında farkı üçe çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Zaniolo'nun golüyle farkı üçe çıkardı ve skoru da 3-0'a taşıdı.
80. dakikada Zaniolo, ceza sahası dışından harika vurdu. Kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu.