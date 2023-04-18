Derbide Fenerbahçe avantajı farklı kaptı

ING Kadınlar Basketbol Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz, Galatasaray ile karşılaştı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 84-60 kazandı.
Eşleşmenin ikinci maçı, 20 Nisan Perşembe günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Mehmet Şahin, Aydın Karaçam, Kerem Yılmaz
Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 8, Merve Aydın 14, McBride 27, Meesseman 10, Stewart 15, İdil Saçalır, Alperi Onar 7, Stokes 3, Manolya Kurtulmuş, Gizem Başaran Turan, İdil Saçalır
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben, Yashey 5, Nacickaite 8, Stevens 13, McCovan 20, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan 9, Büşra Akbaş 5
1. Periyot: 22-20
Devre: 45-42
3. Periyot: 67-52