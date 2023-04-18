Derbide Fenerbahçe avantajı farklı kaptı

ING Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, yarı final ilk maçında Galatasaray'ı mağlup ederek ikinci maçta avantajı sağladı.

Derbide Fenerbahçe avantajı farklı kaptı

ING Kadınlar Basketbol Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz, Galatasaray ile karşılaştı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 84-60 kazandı.

Eşleşmenin ikinci maçı, 20 Nisan Perşembe günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Mehmet Şahin, Aydın Karaçam, Kerem Yılmaz

Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 8, Merve Aydın 14, McBride 27, Meesseman 10, Stewart 15, İdil Saçalır, Alperi Onar 7, Stokes 3, Manolya Kurtulmuş, Gizem Başaran Turan, İdil Saçalır

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben, Yashey 5, Nacickaite 8, Stevens 13, McCovan 20, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan 9, Büşra Akbaş 5

1. Periyot: 22-20

Devre: 45-42

3. Periyot: 67-52

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