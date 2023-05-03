Derbide gişe rekoru bekleniyor

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter - Milan, San Siro'da kozlarını paylaşacak.

En son 18 yıl önce, 2005 yılında Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçına sahne olan Milano derbisi, taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

La Gazetta dello Sport'a göre; San Siro'da oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında, derbiye 7 gün kala satışa çıkan 74 bin biletin hepsinin tükendiği açıklandı.

1 NUMARALI GİŞE MAÇI

Böylelikle Milan'ın, Tottenham maçındaki 9 milyon euroluk hasılatını geçerek San Siro'da 10 milyon euroluk gişe rekoru kırması bekleniyor. Ayrıca haberde Milano derbisi İtalya tarihinde 1 numaralı gişe maçı olarak nitelendirildi.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağındaki Milan - Inter maçı 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Milano derbisinin rövanşı ise 16 Mayıs Salı günü.