Derbide gişe rekoru bekleniyor

Milano derbisinde biletler tükenirken gelirin 10 milyon euronun üzerinde olması bekleniyor. Bu gelir San Siro rekoru olarak tarihe geçecek.

Derbide gişe rekoru bekleniyor

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter - Milan, San Siro'da kozlarını paylaşacak.

En son 18 yıl önce, 2005 yılında Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçına sahne olan Milano derbisi, taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.
La Gazetta dello Sport'a göre; San Siro'da oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında, derbiye 7 gün kala satışa çıkan 74 bin biletin hepsinin tükendiği açıklandı.

1 NUMARALI GİŞE MAÇI

Böylelikle Milan'ın, Tottenham maçındaki 9 milyon euroluk hasılatını geçerek San Siro'da 10 milyon euroluk gişe rekoru kırması bekleniyor. Ayrıca haberde Milano derbisi İtalya tarihinde 1 numaralı gişe maçı olarak nitelendirildi.
Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağındaki Milan - Inter maçı 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Milano derbisinin rövanşı ise 16 Mayıs Salı günü.

Öne Çıkanlar
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Son Haberler
Hentbolun kraliçesinden kırılması zor rekor Spor
Hentbolun kraliçesinden kırılması zor rekor
İmamoğlu bir günlük miting rotasını paylaşınca şapka çıkartılacak bir yorum geldi Siyaset
İmamoğlu bir günlük miting rotasını paylaşınca şapka çıkartılacak bir yorum geldi
Orman kesim işçisi devrilen traktörün altında kaldı Güncel
Orman kesim işçisi devrilen traktörün altında kaldı
Suriye'deki iç savaşta 715 medya çalışanı öldürüldü Dünya
Suriye'deki iç savaşta 715 medya çalışanı öldürüldü
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nı referandum başarısından dolayı kutladı Güncel
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nı referandum başarısından dolayı kutladı
Flaş... Flaş... Putin'e suikast girişimi yapıldı. Kremlin'den ilk açıklama Dünya
Flaş... Flaş... Putin'e suikast girişimi yapıldı. Kremlin'den ilk açıklama