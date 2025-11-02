Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Türpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Yılmaz'ın yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.

İki takım arasında 362. kez karşı karşıya gelecek. 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe 135 kez sahadan galip ayrılırken, 129 maç Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 499 golüne, Beşiktaş 459 golle yanıt verdi.

Bu akşamki derbide gözler kalecilerin de üzerinde oynanacak.

Sezona kalede Mert Günok'la başlayan Beşiktaş'ta, oyuncunun performansındaki düşüş ve eleştirilerin ardından kaleye son 2 lig maçında Ersin Destanoğlu geçti. 2 maçta kalesinde 1 gol gören Destanoğlu, 7 kurtarış yaptı.

Fenerbahçe ise sezon başında Manchester City'den Brezilyalı kaleci Ederson'u kadrosuna kattı. Kaleyi devralan Brezilyalı eldiven, Süper Lig'de forma giydiği 4 maçta, 1 gol yedi ve 9 kurtarışa imza attı.

Sezonun sürpriz ismi ise Tarık Çetin oldu. Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlıkları nedeniyle Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında sahaya çıkan Çetin, bu maçlarda kalesinde 1 gol gördü ve 9 kurtarış yaptı.

İki takım kalecilerinin Süper Lig'deki istatistikleri şu şekilde:

Ersin Destanoğlu

Oynadığı maç: 2

Kurtarış: 7

Yenilen gol: 1

Gol yemediği maç: 1

Mert Günok

Oynadığı maç: 8

Kurtarış: 13

Yenilen gol: 11

Gol yemediği maç: 1

Ederson

Oynadığı maç: 4

Kurtarış: 9

Yenilen gol: 1

Gol yemediği maç: 3

İrfan Can Eğribayat

Oynadığı maç: 3

Yenilen gol: 3

Gol yemediği maç: 1

Kurtarış: 2

Tarık Çetin