Derbide gözler Osimhen ve Immobile’de olacak

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide gözler iki takımın golcülerinde olacak.



Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon namağlup bir şekilde topladığı 71 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 44 puanla ligde 4. sırada bulunuyor.



Süper Lig'in en skorer takımı olan Galatasaray, rakiplerinin ağlarını 68 kez havalandırdı. Beşiktaş, 39 kez topu filelerle buluşturdu.

OSİMHEN SON HAFTALARDA FORMDA

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız oyuncu Victor Osimhen, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 8 gol kaydetti.



Bu sezon Süper Lig'de 22 karşılaşmada 20 gol kaydeden Victor Osimhen, gol krallığında zirvede yer alıyor. Geride kalan maçlarda takımının gol yükünü çeken Nijeryalı yıldız, son 5 lig müsabakasında toplamda 8 kez fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 gol atan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 26 kez rakiplerinin ağlarını sarstı.



Takımının en skorer ismi olan Osimhen, sezonun ilk yarısında 2-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasında da 1 gol kaydetmişti.

ALVARO MORATA VE AHMED KUTUCU, DERBİDE FARK YARATABİLİR

Ara transfer döneminde sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olan Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata, Beşiktaş karşısında Galatasaray'ın önemli gol silahlarından olacak.



ikas Eyüpspor formasıyla bu sezon 20 maçta 9 gol kaydederek takımına büyük katkı sağlayan Ahmed Kutucu, başarılı performansı sayesinde Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayla da 9 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon toplamda 29 maçta 11 gol attı.



Ara transfer döneminde Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan İspanyol santrfor Alvaro Morata ise İtalyan ekibiyle sezon başından beri çıktığı 25 maçta 6 gol kaydetti. Morata, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 6 maçta 2 kez topu rakip filelere gönderdi.



BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜSÜ IMMOBİLE, SON HAFTALARDA SUSKUN

Bu sezon Beşiktaş'ta rakip fileleri en fazla havalandıran futbolcu olan İtalyan santrfor Ciro Immobile, son 8 lig maçında sadece 1 gol atabildi.



Sezon başından beri ligde çıktığı 23 maçta 11 gol kaydeden Immobile, Süper Lig'deki son 8 maçında sadece Gaziantep FK'ye karşı 1 gol atabildi.



Tüm kulvarlarda bu sezon 33 maçta 15 gol atan İtalyan santrfor, sezon başında Galatasaray'ı 5-0 yendikleri Süper Kupa maçında ise 2 kez fileleri havalandırmıştı.