Derbide gülen taraf Beşiktaş. Galatasaray ilk kez yenildi

Kadınlar Süper Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Derbide gülen taraf Beşiktaş. Galatasaray ilk kez yenildi

Editör: Fatma Demirkaya

Kadınlar Futbol Ligi 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Sarı Kırmızılılar'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri Marija Aleksic ve Fatma Sağra Öztürk (Kendi kalesine) attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 8 puana yükseldi.

İlk yenilgisini alan Galatasaray 12 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligde bir sonraki hafta Gaziantep Asya Spor'a konuk olacak. Galatasaray, sahasında Amed Sportif ile karşılaşacak.

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