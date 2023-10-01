Derbide gülen taraf Beşiktaş. Galatasaray ilk kez yenildi

Editör: Fatma Demirkaya
Kadınlar Futbol Ligi 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Sarı Kırmızılılar'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri Marija Aleksic ve Fatma Sağra Öztürk (Kendi kalesine) attı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 8 puana yükseldi.
İlk yenilgisini alan Galatasaray 12 puanda kaldı.
Beşiktaş, ligde bir sonraki hafta Gaziantep Asya Spor'a konuk olacak. Galatasaray, sahasında Amed Sportif ile karşılaşacak.