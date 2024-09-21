Derbide ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk ediyor.
Saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda başlayacak olan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Nefeslerin tutulduğu kritik derbiden galip olarak ayrılan taraf haftayı lider olarak kapatmayı garantileyecek.
Milyonlarca taraftarın merakla beklediği derbiye artık 1 saatten az bir zaman kalırken taraflar ilk 11’lerini belirledi.
İşte ilk 11’ler:
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen