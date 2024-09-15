Derbide ilk gol geldi

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Derbide ilk gol geldi

Trabzonspor Okay Yokuşlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

Papara Park'ta oynanan dev derbide maç oldukça hızlı başladı. Edin Visca'nın gördüğü kırmızı kart sonrası sahada 10 kişi mücadele eden Trabzonspor maçta perdeyi açtı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında ceza sahasının sağ çaprazından serbest vuruş kazanan Trabzonspor'da Bardhi içeriye ortaladı.

Bardhi'nin ortasında topa penaltı noktasında kafayı vuran Okay Yokuşlu fileleri havalandırdı.

Okay'ın golü ile birlikte Trabzonspor Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

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